Kurz bevor man die Nintendo Switch auf den Markt bringt, möchte man euch noch so viel Geld wie möglich entlocken!

30% weniger müsst ihr im eShop für The Legend of Zelda-Titel auf Wii U und 3DS zahlen, wenn ihr am The Legend of Zelda Weeks 2017 Sale teilnehmt. Als My Nintendo-User erhaltet ihr für jeden Einkauf zusätzlich noch Goldpunkte.



Der The Legend of Zelda Weeks 2017 Sale startet am 26. Januar, läuft bis zum 9. Februar und reduziert folgende Games:

Nintendo 3DS

Hyrule Warriors Legends

The Legend of Zelda

The Legend of Zelda: A Link Between Worlds

The Legend of Zelda: A Link to the Past

The Legend of Zelda: Link's Awakening DX

The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D

The Legend of Zelda: Oracle of Ages

The Legend of Zelda: Oracle of Seasons

The Legend of Zelda: Tri Force Heroes

Zelda 2: The Adventure of Link

Wii U

Hyrule Warriors

The Legend of Zelda

The Legend of Zelda: A Link to the Past

The Legend of Zelda: Majora's Mask

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

The Legend of Zelda: Phantom Hourglass

The Legend of Zelda: Skyward Sword

The Legend of Zelda: Spirit Tracks

The Legend of Zelda: The Minish Cap

The Legend of Zelda: Twilight Princess HD

The Legend of Zelda: Wind Waker HD

Zelda 2: The Adventure of Link

