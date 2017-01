Viel mehr ist zu dem neuen Nintendo Switch-Titel allerdings nicht bekannt.

Suda51 postete für die Enthüllung dieses Bild auf Twitter:

"Travis schlägt wieder zu", schreibt Suda51 dazu.



Und wie wir dank 4Gamer wissen, handelt es sich bei No More Heroes für Nintendo Switch um einen komplett neuen Teil und keinen Port eines alten Ablegers.



Suda51 ist der Director des Spiels und auch für die Story verantwortlich. Als Charakter-Designer springt Yuusuke Kozaki ein (der ebenfalls an den Vorgängern beteiligt war) und wird dabei von weiteren Angestellten unterstützt.



Dieses Jahr wird No More Heroes für Switch nicht mehr erscheinen, da die Arbeiten erst jetzt begonnen haben.