Ebenso wie der Sprachchat, steuert ihr das Matchmaking sowie das Erstellen von Lobbies über die App!





In einem Interview mit GameSpot offenbarte Nintendo of America-Präsident Reggie Fils-Aime diese Information:



"Die Smartphone-App, die wir machen, wird Teil unseres Online-Services. Wir glauben, dass es ein ziemlich überzeugender Teil des Gesamtangebots wird, denn so wirst du deinen Sprachchat und Matchmaking steuern und deine Lobby erstellen."



"Wir glauben zudem, dass es eine sehr elegante Lösung ist, denn wenn du deine Switch mit nimmst, bringst du dich selbst in einen Hotspot, du suchst nach einem schnellen Match in Mario Kart und dann ein sperriges Gamer Headset auszupacken wäre dann eine kleine Herausforderung."



Ob die Online-Features ausschließlich über die Smartphone-App verfügbar sind, wurde nicht näher erläutert.