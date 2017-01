Aber vielleicht kommt das im Laufe der Zeit ja noch alles dazu.





Am 3. März, wenn Nintendo Switch veröffentlicht wird, wird die Konsole jedenfalls erstmal ohne Netflix-Support auskommen müssen.



"All unsere Bemühungen gingen in die Umsetzung, das Nintendo Switch-System zu einer dedizierten Videospiel-Plattform zu machen, also wird sie zum Launch keine Video-Streaming-Services unterstützen," so Nintendo im Gespräch mit Kotaku.



"Jedoch wird der Support für Video-Streaming-Services für ein zukünftiges Update in Betracht gezogen."



"Die Nintendo Switch ist nicht abwärtskompatibel mit Spielen, die für andere Systeme designt wurden und ist aktuell auch nicht kompatibel mit Controllern, die für andere Systeme gemacht wurden."



"Support für bestimmte Controller wird vielleicht für ein zukünftiges Update in Betracht gezogen."



"Wir haben zu diesem Zeitpunkt nichts im Bezug auf die Virtual Console oder andere Arten des digitalen Erwerbs bekannt zugeben."



Externe Festplatten werden zum Launch auch nicht unterstützt. Ebensowenig hat Nintendo irgendetwas zu einem Trophäen- oder Achievement-System verraten.



Aber wir wissen, dass der Share-Button der Switch euch erlaubt Screenshots zu speichern und zu bearbeiten... aber erstmal keine Videos aufzuzeichnen.