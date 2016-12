Wer mit dem überaus beliebten Mini NES Classic nichts anfangen konnte, wird vielleicht Interesse an einem Mini SNES Classic haben?

Zumindest ist es bei mir so. Ja, verabscheut mich ruhig, aber ich bin ein SNES-Kind - daher schlägt mein Herz für einen Mini SNES auch Purzelbäume:

Was ihr hier seht ist eine japanische Schutzmarke für ein Super Famicom-Controller-Bild, das am 5. Dezember registriert wurde.



Und was könnte das jetzt bedeuten?



Japanische Blogs vermuten, dass Nintendo einen SNES Classic Edition zusammenbaut; oder es kommt ein neuer SNES-Controller für die Switch Virtual Console auf den Markt; oder aber, Nintendo ist einfach äußerst protektiv und möchte nicht mehr, dass sich Billigkopien statt der Originale auf dem Markt verbreiten.



Jetzt können wir nur hoffen, dass die erste Spekulation, der wahre Grund hinter der Trademark-Registrierung ist!