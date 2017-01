Ist es nur eine Vermutung oder hat die japanische Zeitung Nikkei doch mehr Einsicht in die Sache als wir denken?





Nikkei berichtet jedenfalls, dass Nintendo Switch in Japan für 25.000 Yen angeboten wird. Das sind umgerechnet 203 Euro.



Mal zum Vergleichen: Die Wii U wurde zum Launch einst für 26.250 Yen angeboten, was etwa 213 Euro sind, während die PS4 Pro 44.980 Yen, also umgerechnet 365 Euro kostet.



Der Übersetzung des Berichts zufolge, bezieht sich Nikkei nicht auf eine Insider-Quelle, sondern gibt lediglich eine Schätzung ab. Allerdings sei erwähnt, dass Nikkei normalerweise ziemlich sichere Quellen hat und mit so einer Behauptung durchaus irgendeine Rückendeckung haben könnte.



Am 13. Januar, um 5:00 Uhr, wird Nintendo das offizielle Switch-Event austragen - dann erfahren wir den Preis endlich ganz offiziell.