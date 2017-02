Wie schon beim Nintendo 3DS könnte auch die Nintendo Switch Hardware-Upgrades erhalten... oder?





Gegenüber Time haben Nintendo Director Shinya Takahashi und Switch-Producer Yoshiaki Koizumi über den kommenden Lebenszyklus der Konsole und potentielle Hardware-Revisionen gesprochen:



"Ich denke, dass wir Leute beobachten werden, die sich in der Vergangenheit stets eine Nintendo-Heimkonsole gekauft haben, die Switch als Heimkonsole behandeln, sie kaufen und für eine lange Zeit nutzen werden," so Takahashi.



"Während Menschen, die früher immer Nintendo Handheld-Spieler waren, die werden Nintendo Switch kaufen und dann zum Beispiel, wenn eine neue Version später herauskommen würde, sich vielleicht dazu entscheiden würden, sie aufzurüsten."



Durchaus möglich. Schließlich sind Besitzer von Nintendo Handhelds daran gewohnt, dass alles irgendwann mal in einer besseren Version erscheint; wie beim DS und 3DS.



Auch zu den Joy-Con-Controllern, die an der rechten und linken Seite der Switch angebracht sind, wären Änderungen an der Hardware möglich, erklärt Takahashi weiter. Die Möglichkeit, die Joy-Cons abzunehmen, "lässt Möglichkeiten offen, etwas anderes anzubringen".



Koizumi betonte währenddessen noch einmal, dass die Switch eine Hybrid-Konsole ist und die zuvor in portabel und Heimkonsolen aufgeteilten Bereiche des Unternehmens vereine:



"... Während du früher bestimmte Dinge auf deinem Heimsystem gespielt hast und bestimmte Dinge auf deinem Handheld. Unsere Hoffnung ist, dass Nintendo Switch das System ist, dass beides miteinander verbindet und zum beständigen System wird, dass du immer benutzt."