Was lief mit der Wii U falsch? Nintendo of America-Boss Reggie Fils-Aime erklärt es uns.





"Ich würde sagen, die größten Schwierigkeiten, die wir mit der Wii U hatten waren, mit der Kommunikation darüber, was das Produkt ist und was es kann, glasklar zu sein," erklärte Fils-Aime gegenüber USA TODAY.



"Zum Beispiel: Als wir die Wii U das erste Mal vorstellten, wurde es dahingehend missverstanden, dass es nur ein Tablet und kein eigenständiges Gerät ist, das mit deinem TV verbunden ist und Spiele-Erfahrungen mit zwei Bildschirmen ermöglichen kann."



"Mit der Nintendo Switch sind wir sehr aggressiv und kommunizieren glasklar den Sachverhalt, dass es eine Heimkonsole ist, die man überall mit hin nehmen kann, wo man möchte... Wir arbeiten hart, um sicherzustellen, dass sie ein Erfolg wird."



Fils-Aime ergänzte noch, dass man sich als Mainstream-Unternehmen für den Massenmarkt sieht. Das ist auch der Grund sich weiterhin von Virtual Reality und 4K zu distanzieren:



"Wir sehen uns als Massenmarkt Mainstream-Unternehmen. Wir haben die Stellung den Game Boy über 100 Millionen mal, die Wii über 100 Millionen mal und den Nintendo 3DS weltweit über 70 Millionen mal verkauft zu haben. Das ist unser optimaler Bereich. Was wir bei der Erschaffung unserer Hardware machen ist, eine sehr spezialisierte Technologie zu verwenden - die Technologie im Joy-Con ist ziemlich komplex - aber wir fügen es so zusammen, dass es zu einem zugänglichen Preis für den Verbraucher angeboten werden kann."