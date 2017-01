Einige hatten sich beschwert, dass Spiele im UK teurer waren als die nordamerikanischen Gegenstücke.





Tatsächlich hat Nintendo aufgrund der Kritik der Verbraucher den Preis für The Legend of Zelda: Breath of the Wild im UK von 59,99 Britischen Pfund auf 49,99 Britische Pfund gesenkt.



Daneben wurden auch die Preise von Mario Kart 8 Deluxe, 1-2-Switch und ARMS angepasst, für die man zuvor zwischen 49,99 Britischen Pfund und 59,99 Britischen Pfund blechen musste.



Mario Kart 8 Deluxe wurde nun auf 44,99 Britische Pfund, 1-2-Switch auf 34,99 Britische Pfund und ARMS auf 49,99 Britische Pfund reduziert.



Gegenüber PowerUpGaming bestätigte ein Vertreter Amazons, dass Nintendo die unverbindliche Preisempfehlung selbst heruntergesetzt und an den Online-Händler herausgegeben hat.