Während der Switch-Präsentation hat uns Nintendo leider ohne Ankündigung zu einem neuen Metroid zurück gelassen.





Auf dem Switch Hands-on-Event in New York gab Nintendo of America-Präsident Reggie Fils-Aime allerdings Hoffnung darauf, dass uns doch noch ein Metroid auf Switch erwarten wird.



"Uns ist bewusst, dass es einige wichtige Marken (Metroid und Mother 3) gibt, auf dessen nächste Ableger die Verbraucher kaum warten können. Es genügt zu sagen, dass uns das bewusst ist und spreche mich in einem Jahr nochmal darauf an und wir sehen dann, was geschehen ist," so Fils-Aime auf GameSpots Frage, wo eigentlich das nächste Metroid bleibt.



Vielleicht bedeutet dass, dass schon auf der E3 2017 diesbezüglich mehr enthüllt wird.