Der Nintendo 3DS hat noch ein langes Leben vor sich, wie uns Reggie Fils-Aime bestätigt.





Im Gespräch mit Wired hat Nintendo of America-Präsident Reggie Fils-Aime erklärt, "Aus unserer Sicht gehen Nintendo 3DS und Nintendo Switch Seite an Seite... du wirst den neuesten, frischsten Content auf Nintendo Switch bekommen, du hast eine Tausend Spiele umfassende Bibliothek auf dem Nintendo 3DS plus einige kommende neue Spiele,".



"Sie werden beide wunderbar koexistieren können. Wir haben das schon zuvor getan, zwei verschiedene Systeme zu handhaben."



"Die Switch ist tragbar. Aber in ihrem Herzen ist sie eine Heimkonsole, die du jederzeit mitnehmen kannst."



Fils-Aime wurde auch gefragt, ob diejenigen, die schon auf Wii und Wii U Geld für Classic-Games ausgegeben haben, zumindest einen Rabatt erhalten werden. Reggie sagte daraufhin:



"Mein Kommentar ist: Bleibt dran, wir verstehen diese Sorge, mehr Informationen folgen."



"Es liegen 40-irgendwas Tage zwischen heute und dem Launch. Es werden noch mehr Details folgen. Und dann werden wir auch all die Details der Online-Experience bekannt geben können."