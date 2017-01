... allerdings ist die Konsole bei zahlreichen Händlern bereit ausverkauft.





Reggie Fils-Aime sagte gegenüber Wired, dass man ausreichend Vorrat an Nintendo Switch-Konsolen hat, um der Nachfrage gerecht zu werden.



"Wir teilten öffentlich mit, dass für den Launch weltweit 2 Millionen Einheiten ausgeliefert werden, hauptsächlich im ersten Monat. Da ich die Foren und Kommentare gelesen habe weiß ich, dass es die Befürchtung gibt, dass der Vorrat nicht reicht."



"Von dem, was ich gelesen habe, sehe ich, dass diese Befürchtung vor allem durch die Schwierigkeiten entstanden sind, dass man keine NES Classic erwerben konnte."



"Was ich sagen möchte ist: Zwei Millionen, die für den ersten Monat angesetzt sind, sind wirklich sehr viel, besonders wenn man den Fakt betrachtet, dass es sich um keine Spitzen-Saison handelt."



"Das sind im Wesentlichen die ersten drei Wochen des Märzes. Unser Fokus liegt darauf sicherzustellen, dass der Verbraucher, der sich eine Nintendo Switch kaufen möchte auch eine Nintendo Switch kaufen kann."



"So bauen wir unsere Lieferkette auf, so denken wir über die Verfügbarkeit des Produktes."



Bei der NES Classic sei die Nachfrage höher gewesen als man erwartet hat, ergänzte Fils-Aime.



Bei Amazon und Amazon UK sowie GameStop ist die Konsole allerdings bereits ausverkauft. Hoffen wir mal, dass die Vorräte der Nachfrage tatsächlich gerecht werden.