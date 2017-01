Nintendo möchte euch außerdem nur mal eben daran erinnern, dass bald eine Switch-Präsentation abgehalten wird.





Nintendo hat in Japan eine Webseite zum nahenden Switch-Event live geschaltet, die ihr über den Link unten findet.



Zudem gibt Nintendo via Pressemitteilung bekannt, dass die Präsentation, die am 13. Januar, um 5:00 Uhr starten wird, mit englischem Voice-Over bestückt sein wird. Gegen Mittag soll dann ein Video mit deutschen Untertiteln auf dem YouTube-Kanal Nintendos verfügbar gemacht werden.



Außerdem solltet ihr den Twitter-Account verfolgen, denn dort werden die wichtigsten Ankündigungen direkt live auf deutsch gepostet.