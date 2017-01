Wie die ganze Sache mit den Online Services von Nintendo ablaufen wird, ist immer noch nicht ganz ersichtlich.





Klar ist nur, dass die Online Services Geld kosten werden (aber keine Ahnung wie teuer) und dass man pro Monat ein Virtual Console-Spiel kostenlos erhält, bevor man es dann letztlich doch erwerben muss.



Eine weitere Sache, die verwirrt ist, dass Nintendo einen besonders großen Fokus auf eine neue Mobile App legt. Nintendo Everything hat bei Nintendo of America-Präsident Reggie Fils-Aime nachgefragt, was diese App eigentlich macht:



"Die größere Vision ist, dass wir einen allumfassenden Online Service anbieten werden, basierend auf einem Abonnement, der nicht nur den Mehrspieler-Part aufgreift, sondern auch die Voice-Chat-Möglichkeit, die wir über eine globale App anbieten werden. Wir denken, dass dies genauso wichtig ist, wie der Zugang zu Virtual Console-Inhalten."



"Der Grund dafür ist, dass es unser Commitment für Online-Verbindungen stärkt und den Verbrauchern die Möglichkeit gewährt, ihre Nintendo Switch zu genießen und dabei auch in der Lage zu sein solche verbundenen Erfahrungen wie Splatoon, Kart und so weiter zu zocken, während sie unterwegs sind."



"Statt eines sperrigen Gamer-Headsets, kannst du direkt von deinem Smartphone loslegen und deine Ohrstöpsel einstecken, die du auch normalerweise verwendest. Wir denken, dass dies eine ziemlich gute Lösung ist. Das ist Teil der umfassenden Gelegenheiten, die wir in einem Abo-Service sehen."