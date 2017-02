Ihr findet das Launchlineup der Switch schwach? Nintendo hat das alles aber eigentlich geplant, um euch bei Laune zu halten.





Eine Hand voll Spiele werden zum Launch der Nintendo Switch verfügbar sein, was manch einen spekulieren ließ, dass die Switch noch gar nicht wirklich für eine Veröffentlichung bereit sei.



Lauschen wir allerdings Nintendo Präsident Tatsumi Kimishima, erfahren wir, dass man seinen Release-Kalender voll bewusst etwas verstreut hat.



"Unser Gedanke beim Zusammenstellen des Software-Lineups 2017 ist, dass es wichtig ist kontinuierlich neue Titel ohne lange Lücken herauszubringen."



Dadurch bleiben die Spieler dabei, aktiv ihre Konsole zu nutzen - und die Switch verkauft sich stetig weiter.



"Aus diesem Grund veröffentlichen wir Mario Kart 8 Deluxe, ARMS, das sein Debüt in der ersten Jahreshälfte 2017 macht und Splatoon 2, das die meiste Aufmerksamkeit der Verbraucher während eines jüngst abgehaltenen Hands-On-Event in Japan erhielt, im Sommer 2017."



"Wir glauben, dass diese Titel das Konzept der Nintendo Switch, zu jeder Zeit zu spielen wo man möchte, mit wem man möchte und den Wettbewerb zwischen den Spielern auszubauen und zu beleben, veranschaulichen."