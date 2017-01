Leider hat der Shop keine Bilder dieses Zubehörs, aber wir kennen jetzt immerhin die Bezeichnungen.





Kurz vor dem offiziellen Nintendo Switch-Event erreichen uns zahlreiche Leaks, die neue Informationen zu dem System offenbaren.



Heute ist es der schwedische Store CDON.com, der diverses Nintendo Switch-Zubehör in seinem Shop listet. Bilder gibt es zwar keine, aber die Beschreibungen tun schon ihr übriges.





Zelda Starter Kit Sheikah Eye Edition

Zelda Starter Kit Links Tunic Edition

Mario Starter Kit M Edition

Mario Starter Kit Pattern Edition

Starter Kit

System Case

Mario System Case

Zelda System Case

Secure Travel Game Case

JoyCon Gel Guards

Clean and Protect Kit

Mono Communicator

Stereo Wired Headset

Vehicle Power Adapter

Offensichtlich gibt es unterschiedliche Starter-Kits zu denen auch eines mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild gehört. Man könnte nun munkeln, dass sich damit das Gerücht bestätigt, dass Zelda ein Launchtitel ist - sogar in Europa!



Und anscheinend gibt es verschiedene Designs für die Konsole aus denen man wählen kann - nett!