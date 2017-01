Der Analyst, den alle kennen, Michael Pachter, hat sich positiv zur Switch geäußert.





Wedbush Securities Analyst Michael Pachter ist optimistisch, dass Nintendo Switch erfolgreich sein und das System die Verkaufszahlen der Wii U im ersten Jahr mühelos übertreffen wird.



Der Preis sei, angesichts der verbauten Technologie, seiner Meinung nach okay. Daneben lobte er das Software-Lineup, merkte allerdings an, dass Nintendo auch in Zukunft unbedingt First- und Third-Party-Support bieten müsse:



"Ich denke, dass der Preis der Switch in Ordnung ist. Für die 299 US-Dollar bekommt man eine Menge. Sie ist etwas günstiger als die Wii U zum Launch. Ich denke, dass das Steuerungsschema, das Tablet, die Docking-Station und die Möglichkeit auf dem TV spielen zu können, intuitiver ist und normaleren Gaming-Bedienelementen entspricht als die Wii U," erklärte der Herr in der aktuellen Pachter Factor-Episode.



"Ich glaube, eine Menge Leute haben das GamePad mit der Wii U nicht verstanden. Die Preisgestaltung ist okay, das Steuerungsschema ergibt Sinn. Ich denke, dass Software-Lineup ist besser. Ich müsste noch mal darüber nachdenken, damit mir die Anzahl der First-Party-Titel, die mit der Wii U gestartet sind, einfällt, aber es scheint mir so, dass es mehr First-Party- und wesentlich mehr Third-Party-Titel gibt, die interessant klingen."



"Ich glaube, die Switch wird besser starten."



"Die Wii U hat sich in ihrem ersten Jahr 3,9 Millionen mal verkauft. Ich denke, die Switch wird das Doppelte erreichen. Ich würde sagen, rund 7 Millionen, möglicherweise 8 Millionen Einheiten. Ich denke, der Launch im März ist clever. Also ja, ich denke [sie wird sich] besser [schlagen] als die Wii U. Die Zeit wird es uns zeigen, wenn wir ausreichend Third-Party-Support erhalten, um das Momentum aufrecht zu erhalten. Aber ich denke, dass es anfangs stark sein und die Switch erfolgreich wird."



Er fügte hinzu, "Schau, niemand hat eine Wii U. Also glaube ich, dass man jeden bekommen wird, der sich nie eine Wii U gekauft hat, plus... ich glaube, sie ist die Zweitkonsole im Haushalt,".