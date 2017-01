Michael Pachter hat mal wieder gesprochen - und er ist noch nicht überzeugt!





Wedbush Analyst Michael Pachter äußerte sich zur Nintendo Switch weniger positiv, was aber auch irgendwie zu erwarten war... oder?



"Mit einem Preis von 300 US-Dollar stellt die Switch keine erschwinglichere Alternative zur PS4 und Xbox One dar."



"Der Startpreis wird, angesichts des nicht gerade überwältigenden Angebots zum Launch und der Tatsache, dass die PS4 und Xbox One im Einzelhandel konsequent unter ihrem Startpreis von 300 US-Dollar reduziert sind und ein Spiel mitliefern, wahrscheinlich problematisch sein."



"Während sich Nintendo deutlich auf das einzigartige Gameplay, das durch das neue Gerät geboten wird, verlässt, werden sie ein großes Publikum überzeugen müssen, dass ihr neuestes Gerät mehr Substanz bietet und nicht nur ein Gimmick ist, damit sie sich langfristig besser verkauft als die Wii U."



Pachter glaubt, dass die Switch im Finanzjahr 2017, das am 31. März 2017 endet, eine Million verkaufte Exemplare erzielen wird. Für 2018 schätzt Pachter die Verkäufe auf fünf Millionen.



Wie so gut wie jeder andere Analyst auch, ist Pachter davon überzeugt, dass Third-Party-Support einen wichtigen Faktor für die Verkäufe der Konsole spielen wird:



"Die Verkäufe über das erste Jahr hinaus, werden vom Third-Party-Support beeinflusst; es ist unwahrscheinlich, dass die underpowerte Switch großartig anzieht."



Die Nachfrage nach der Konsole gegen Ende des Jahres würde nachlassen, wenn es kaum Third-Party-Support gibt, so Pachter weiter. Und wenn der Start der Switch in Sachen Verkäufen eher langsam verläuft, dann vermutet man bei Wedbush, dass der Third-Party-Support ähnlich wie bei der Wii U nach und nach weniger wird.



"Wir gehen davon aus, dass viele Publisher für ihr finanzielles Commitment über ein oder zwei Spiele, erstmal einen Abwarten-und-Zusehen-Ansatz verfolgen, besonders wenn die Kosten für Portierungen hoch sind."