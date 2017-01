Und ein paar weitere Microsoft'ler gaben ebenfalls ihren Senf zur Nintendo Switch-Präsentation ab.

Doch zuerst lesen wir, was Xbox Boss Phil Spencer zur Nintendo Switch zu sagen hat:

@matheus03870169 Mario looked new/fresh. Zelda should be great. Hybrid console, will be fun to see what new game ideas come from that. — Phil Spencer (@XboxP3) 13. Januar 2017

"Mario sah neu/frisch aus. Zelda sollte großartig werden. Hybrid-Konsole, wird spaßig zu sehen, welche neuen Spielideen daraus resultieren werden," antwortete Spencer auf die User-Frage, welche Erwartungen er an die neue Nintendo Konsole hat.



Währenddessen fanden die Microsoft Boys Aaron Greenberg, Mike Ybarra und Larry 'Major Nelson' Hryb nur lobende Worte zur Präsentation der Nintendo Switch:

Congratulations to my friends @NintendoAmerica @Nintendo on a great event tonight. Excited to see Switch details, just pre-ordered mine! — Aaron Greenberg (@aarongreenberg) 13. Januar 2017

Very much enjoyed the @Nintendo Switch event. Can't wait to check it out. cc @NintendoAmerica — / Larry Hryb / (@majornelson) 13. Januar 2017

"Herzliche Glückwünsche an meine Freunde bei Nintendo of America. Nintendo hatte ein tolles Event heute Nacht. Bin gespannt Details zur Switch zu sehen, habe gerade meine vorbestellt!" schreibt Greenberg.



Ybarra derweil, "Lustige und spannende Nintendo-Ankündigung. Es ist eine tolle Zeit, ein Gamer zu sein. Gratulation an Nintendo of America und die WW-Teams,".



Und zu guter Letzt Major Nelson, "Mir hat das Nintendo Switch Event sehr gut gefallen. Kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren,".