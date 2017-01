Dieses Jahr erwartet uns ein neues Zelda, ein neues Mario und ein Sequel zu Splatoon - und ein paar andere Games...





Doch da fehlen ja wohl noch so einige Nintendo-Marken, die wir liebend gerne auf der Switch sehen würden... was ist denn mit denen?



"In aller Offenheit gesprochen, können wir als Angestellte nur etwas behaupten und die Verbraucher glauben es dann oder eben nicht."



"Wenn sich die Frage allerdings um Nintendos First-Party-Entwicklung dreht, kann ich sagen, dass unsere Pipeline bei den Projekten an denen wir arbeiten und was nächstes Jahr und Anfang das übernächsten Jahres kommen wird, ziemlich stark ist."



Nintendo hat also auf lange Sicht vorgeplant. In einem anderen Interview sagte Fils-Aime auch, dass man bei der Switch nicht mehr den Fehler der Wii U begehen und lange Lücken zwischen großen Spiele-Veröffentlichungen vor sich hin laufen lassen wird.