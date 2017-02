Wollt ihr Leute sehen, die zum Nintendo Switch-Event eingeladen wurden und in die Kamera nichts als lobende Worte zur Konsole zu sagen haben?

Super! Dann seid ihr hier genau an der richtigen Stelle angelangt:

Das Nintendo Switch-Anzock-Event fand in Berlin statt und erlaubte es den Besuchern Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, 1-2 Switch, ARMS und Snipperclips anzuzocken. Und wie ihr seht, freuen sich alle ganz ganz dolle darüber.



Die Switch wird am 3. März erscheinen.