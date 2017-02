Seit der Ankündigung der Nintendo Switch ist die Liste der kommenden Spiele noch mal um einiges gewachsen.





Am 13. Januar, als die Nintendo Switch so richtig offiziell gemacht wurde, zeigte die Grafik mit den kommenden Games für das Gerät gerade mal 26 Titel. Doch diese Liste ist über den vergangenen Monat ein ganzes Stück umfangreicher geworden. Selbst dann noch, wenn man die 35 Spiele wegstreicht, die noch keinen näheren Erscheinungstermin haben.



Zusammengerechnet kommen wir auf über 105 Spiele und Franchises, die auch auf der Nintendo Switch erscheinen werden. Und das Launchday-Lineup wuchs seither von fünf Titeln auf über 10 Games.



So sah die alte Grafik der kommenden Spiele aus:







Und das ist die aktualisierte Version: