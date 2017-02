Ihr werdet Street Fighter 2 auf Nintendo Switch also so spielen dürfen wie noch nie zuvor.





Schon im Enthüllungstrailer haben Fans gesehen, dass Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers einen First-Person-Modus beinhalten wird. Nintendo Everything hat sich die japanische Verpackung des Nintendo Switch-Spiels näher angeschaut und dabei noch ein paar weitere Informationen herausgezogen.



Demnach sei der Modus für Joy-Con-Controller designt worden und heißt "Unleash! Hadoken" wobei das japanische Zeichen für "do" durch die englischen Buchstaben ersetzt wurden, was wohl bedeuten soll, dass man aus der Ich-Perspektive mit den Motion-Controller genau das macht, was der Charakter kann.



Auf der Box, die ihr oben im Bild seht, befindet sich auch ein Screenshot auf dem man mehrere Gegner und einen Timer vorfindet. Es handelt sich also offenbar nicht nur um einen Perspektiven-Wechsel für das Standard-Gameplay, sondern etwas völlig anderes.



Der Verpackung konnte man auch noch entnehmen, dass es eine Art-Galerie geben wird, die über 250 Bilder umfasst.