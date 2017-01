Ubisoft ist ja immer ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht ein neues Spielesystem zu loben.





Im Gespräch mit GamesIndustry hat sich Ubisofts French Studios Boss Xavier Poix zur Nintendo Switch geäußert und erklärt, dass hier durchaus ein Bedarf besteht:



"Heutzutage gibt es zwei Spielweisen - und viele Leute nutzen beide. Es gibt die High-End, hochwertigen Erfahrungen, die du zuhause vor deinem TV hast... aber wenn der TV nicht mehr zur Verfügung steht, wenn jemand anderes ihn benutzt beispielsweise, dann bleibt dir nur noch dein Mobile-Phone."



"Es besteht also ein Bedarf für die Switch und wir verstehen es jetzt wahrscheinlich noch nicht, was es aber so interessant macht."



Poix ist demnach überzeugt, dass Nintendo "eine Brücke zwischen den Mobile- und TV-Welten erschaffen" kann.