Einige Bilder von Zubehör, das von Hori stammt, wurden geleakt!

Geleakt hat sie der Twitter-User DroidXAce - und so sieht es aus, das Zubehör für die Nintendo Switch:











































































Unter den Bildern ist ein Joy-Con Multicharger für 29,99 Euro, ein Arcade Stick für 150 Euro, ein The Legend of Zelda: Breath of the Wild Skin-Set und einige andere Dinge. Seht ihr ja selbst auf den Fotos.