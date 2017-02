In der Beta bot Nioh noch einen Koop-Part, den man mit der Dark Souls-Reihe vergleichen konnte.





Ihr konntet einen eurer Freunde jederzeit beschwören, also Leute in euer Spiel einladen, wofür ihr nur ein Item benötigt habt. Die Voraussetzung dafür wurde jetzt allerdings geändert, soll heißen, wenn ihr einen Kumpel habt, mit dem ihr das gesamte Spiel gerne zur gleichen Zeit erleben würdet, begegnet ihr jetzt einem kleinen Problemchen.



Denn Nioh fordert von weiteren Spielern, dass sie das Gebiet, in das sie beschwört werden sollen, selbst einmal abgeschlossen haben. Ein Spiel direkt in den Koop mit einem Freund zu starten ist somit nicht mehr möglich - euer Kumpel muss die Stage nämlich erstmal selbst absolviert haben.



Geändert wurde das zwischen dem finalen Release und der letzten Beta, die nur wenige Wochen her ist. Daher sind manche Spieler etwas verärgert über diese Anpassung; vielleicht hat man sich das Spiel ja mit dem Gedanken gekauft, um mit einem Freund im Koop zu zocken?



Daher lassen die Leute in diversen Foren ihrer Wut freien Lauf.



Mittlerweile haben sich auch schon die Entwickler zu Wort gemeldet und eine ganz simple Erklärung für die Änderung in letzter Minute abgegeben:



"Ihr könnt nicht durch das gesamte Spiel kooperieren, denn das würde es für Spieler zu einfach machen, das Game abzuschließen," so Creative Director Tom Lee gegenüber Kotaku.



"Wir möchten, dass die Spieler Nioh so erleben wie es vorgesehen war. Wir haben den Spielern in der letzten Demo den Koop aufgrund der limitierten Stages und Zeit, um die Demo auszuprobieren, zu jederzeit erlaubt."