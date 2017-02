Nioh stellt offensichtlich einen guten Grund dar, sich eine PlayStation 4 Pro anzuschaffen.

DigitalFoundry hat sich Nioh für eine technische Analyse geschnappt und festgestellt, dass der Samurai-Schnetzler von Team Ninja auf PS4 Pro besonders gut läuft.



Visuell wird das Spiel zwar als "konservativ" beschrieben, da nur wenige bis gar keine Post-Processing Effekte implementiert wurden, allerdings sind die Umgebungen detailliert gestaltet, während die Charakter-Modelle wesentlich besser seien als in früheren Team Ninja-Spielen. Nioh bietet zudem einige gute Wetter- und Beleuchtungseffekte.



In Sachen Performance und Auflösung erlaubt euch Nioh nach eigenen Vorzügen zu spielen: Der Action Modus läuft in 60FPS bei sich anpassender Auflösung; Movie Modus ist auf 30FPS festgesetzt, aber mit der bestmöglichen Auflösung; und Variable Mode versucht stets in beiden Bereichen das beste Ergebnis zu erreichen.



Auf PS4 Pro schafft der Action Modus stabile 60FPS bei einer zwischen 1080p und 720p schwankenden Auflösung. Movie Modus schafft Auflösungen zwischen 2160p und 1440p bei 30FPS und der Variable Modus bleibt zwar über 30FPS schwankt bis zu 60 allerdings stark und steht bei der niedrigsten Auflösung bei 2304x1296.



Auf einer Standard PS4 befindet sich Nioh meistens bei 1280×720 im Action Modus, bei fast durchgehend stabilen 60FPS. Movie Modus bleibt ebenfalls ziemlich stabil bei seinen 30FPS, während der Variable Modus ein totales Durcheinander verursacht.



DigitalFoundry ist überhaupt nicht vom Variable Modus angetan, besonders nicht auf der Standard PS4.



Der Bericht von DigitalFoundry schließt damit ab, dass Nioh das erste Spiel sei, "bei dem die PS4 Pro wirklich die Oberhand hat". Gerade für Action-Fans sei das Angebot der PS4 Pro besonders verlockend.