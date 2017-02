Nioh konnte sich bei diversen Kritikern über Höchstwertungen und Empfehlungen freuen, was viele aus der PS4-Userschaft offenbar zum Kauf animierte.





Zumindest mal in einem Reddit-Thread finden sich zahlreiche User zusammen, die in Warenhäusern arbeiten und von ausverkauften Niohs berichten... und vom Horror im Allgemeinen, überhaupt in einem Warenhaus zu arbeiten.



Bei Amazon.com kam es nun dazu, dass die Vorräte von Nioh ausgingen und die nächste Lieferzeit für ein bis zwei Monate geschätzt wird. Auch bei Amazon.de ist der Vorrat ausverkauft.



Im UK könnte man sein Glück bei GAME versuchen, doch auch hier - was man anhand der Eingabe der Postleitzahl überprüfen kann - sind viele Stores nicht mehr mit Nioh bestückt.



Spieler in Australien berichten, dass sich Nioh in drei Staaten ebenfalls ausverkauft hat und in zwei weiteren Staaten äußerst schwer zu finden sei.



Natürlich könnt ihr Nioh im PlayStation Store problemlos in digitaler Form kaufen, doch wer auf physische Kopien setzt, muss sich anscheinend ranhalten... oder geduldig auf die nächste Lieferung warten.