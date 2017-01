Wow, was für eine Reise. 150 US-Dollar für die Explorer's Edition von No Man's Sky waren wohl gut investiert.





Produziert wird die Explorer's Edition zu No Man's Sky von iam8bit und beinhaltet neben einem Code für die PC-Version auch eine handbemalte Replica (Maßstab 1:35) des Raumschiffs sowie einen Emaille Traveller Pin, ein Diorama Display, ein Atlas Traveller's Log und einen Fisher Space-Stift. Alles verpackt in eine "krasse Box".



Und wie man anhand zahlreicher Posts auf Social Media-Plattformen jetzt feststellt, wurden diese 150 US-Dollar teuren Explorer's Edition nun endlich aufgeliefert.



Die Special Edition zu No Man's Sky ist laut iam8bit "genauso ambitioniert wie das Spiel selbst" - und erlebte ironischerweise ähnliche Verschiebungen und Produktionsschwierigkeiten seit seiner März-Ankündigung "wie das Spiel selbst".