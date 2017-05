Ein Fan hat einen tollen Trailer gebastelt, der die Faszination des Spiels in seinem aktuellen Zustand und nach einer Reihe von Updates zeigt.

No Man's Sky ist mittlerweile ein außerordentlich hübsches Spiel.

Das No Man's Sky, das Spieler heute erleben können, hat kaum noch etwas mit der Version zu tun, die im August 2016 ursprünglich erschien. Das Entwicklerteam von Hello Games ist ihrem ambitionierten Projekt treu geblieben und hat neben zahlreichen kleineren Patches und Performane-Kniffen zwei sehr große Updates veröffentlicht, die zuerst den Basenbau als neues Feature implementierten und anschließend ein neues Fahrzeug vorstellte, sowie allen Planeten einen frischen Farbton verpasste.

Nicht zuletzt dank dieser gewissenhaften Pflege des Spiels durch Hello Games ist eine leidenschaftliche Community No Man's Sky treu geblieben. Ein Spieler hat nun seiner Faszination an dem Titel mit einem selbstgemachten Trailer Ausdruck verliehen, der auch ohne Probleme aus den Händen des Entwicklerteams stammen könnte und die ideale Werbung für das letzte große Update gewesen wäre. Aber seht selbst:

Wie steht ihr zu No Man's Sky? Für immer abgeschrieben oder gebt ihr dem Spiel doch noch einmal eine Chance?