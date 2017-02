Eine texanische Jury hat entschieden, dass ZeniMax im Oculus-Fall Geld zusteht.





Nach einer zweitägigen Beratung hat die Jury ihr Urteil gefällt und zugestimmt, dass Oculus-Gründer Palmer Luckey in der Tat seinen Geheimhaltungsvertrag, den er bei ZeniMax unterzeichnet hatte, brach.



Insgesamt sollen nun 500 Millionen US-Dollar an ZeniMax gezahlt werden. Diese Summe umfasst 200 Millionen US-Dollar Schadensersatz für Luckeys gebrochenes NDA, 50 Millionen US-Dollar für Urheberrechtsverletzungen und 50 Millionen US-Dollar für falsche Angaben, für das alles Oculus verantwortlich ist.



Daneben wird Luckey noch mal 50 Millionen US-Dollar für falsche Angaben abgeben müssen, während Oculus CEO Brendan Iribe 159 Millionen US-Dollar für denselben Vorwurf bezahlen muss.



ZeniMax hatte in seiner Klage angegeben, dass Oculus Rift ohne die intern entwickelten Technologien gar nicht möglich gewesen wäre, jedoch stellten die Geschworenen keinen Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen fest.



ZeniMax hatte insgesamt 4 Milliarden US-Dollar gefordert - 2 Milliarden US-Dollar Entschädigung und weitere 2 Milliarden US-Dollar Schadensersatz.



Oculus wird eine Berufung prüfen.