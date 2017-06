In Outcast müssen wir als Cutter Slade den fremden Planeten Adelpha erkunden, um letzten Endes die Erde zu retten. Als das Spiel 1999 erschienen ist, war es eine kleine Sensation. Im Herbst kommt das große PS4-Remake.

Outcast: Second Contact kommt als Remake auch für die PS4.

Vor fast 20 Jahren kam Outcast auf den Markt und stellte selbigen gehörig auf den Kopf: Die zur Schau gestellte Grafikpracht war für damalige Verhältnisse unglaublich, genau wie die filmreife Präsentation und der freiheitliche Open World-Ansatz. Aber kaum ein Computer verfügte über die nötige Rechenpower und die Speicherplatz-Anforderung von sage und schreibe 500 MB war schlicht unerhört.

Heute können wir angesichts solcher Zahlen nur müde lächeln, aber das SciFi-Action-Adventure war 1999 auf sehr viele Arten wegweisend. Jetzt gibt es einen neuen Vergleichs-Trailer zum Remake, das noch in diesem Herbst für die PS4 und Xbox One erscheint.

Outcast, eines der allerersten 3D-Open World-Action-Adventures überhaupt, wird als Outcast: Second Contact neu veröffentlicht. Die Menschen bei Appeal haben sich dafür ganz offensichtlich ordentlich ins Zeug gelegt: Adelpha erstrahlt in völlig neuem Glanz. Dazu gehören komplett überarbeitete Umgebungen, dynamische Lichtgebung, eine deutlich höhere Auflösung und vieles mehr. Die meisten Objekte wurden von Hand neu gestaltet, und auch das User-Interface und der Sound wurden auf den neuesten Stand gebracht. Das Gameplay wurde ebenfalls angepasst und soll nun moderner sowie dynamischer daherkommen.

Der erste Trailer zu Outcast: Second Contact zeigt noch einmal überdeutlich, was sich in den letzten Jahren so getan hat. Das Video macht nicht nur Lust, noch einmal in die Welt von Outcast abzutauchen, sondern dient auch als höchst interessanter Blick in die Vergangenheit und auf die technische Entwicklung der letzten 15 bis 20 Jahre:

Kennt ihr Outcast noch? Wie findet ihr den Trailer zum Remake?

