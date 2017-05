Outlast 2 lässt viele Fragen offen und erzählt nur wenig explizit. Aber wer sich die im Spiel verteilten Sammel-Gegenstände genauer ansieht, wird mit jeder Menge Hintergrundwissen versorgt.

Outlast 2

Die Hintergrund-Story von Outlast 2 entfaltet sich erst so richtig, wenn wir fleißig alle Collectibles sammeln und sie uns aufmerksam anschauen. Spielen wir den Horror einfach so durch, bleiben viele Fragen offen. Aber zum Glück gibt es jetzt ein Video, das es uns ermöglicht, genau das einfach nachzuholen. Solltet ihr also auch nach dem Durchspielen von Outlast 2 noch immer nicht so genau wissen, was da eigentlich los war: Kein Problem, das ist ganz normal – und wir können Abhilfe schaffen.

Die wichtigsten Hintergrund-Infos, Story-Details, Verbindungen zum ersten Teil sowie Widersprüche und Theorien in und zu Outlast 2 haben wir hier für euch zusammengefasst. Die komplette Sammlung aller Dokumente und Videos könnt ihr euch jetzt komfortabel in diesem Video zu Gemüte führen. Besondere Aufmerksamkeit verdienen zum Beispiel die Collectibles mit den Nummern 78, 79 und 82. In ihnen geht es um das Gedankenkontrolle-Experiment und die Verbindung zur Murkoff Corporation:

Welche Fragen habt ihr noch zur Story und dem Ende von Outlast 2?

