In einem neuen Gameplay-Video dürfen wir einen aufschlussreichen Blick auf die offene Spielwelt von Outlast 2, ihren Bewohnern und die mysteriösen Zeitsprünge werfen.

Outlast 2 will uns in eine große, offene Spielwelt entführen.

Wer auch nur entfernt etwas für das Horror-Genre empfindet, wird Outlast 2 bereits ganz weit oben auf der Wunschliste stehen haben. Nachdem der Vorgänger 2013 wochenlang ein Hit bei Spielern, Kritikern und Let's Playern war, will der Nachfolger nun den Erfolg des ersten Teils noch überbieten. Der Schlüssel zum Erfolg soll dabei unter anderem in der Öffnung der Spielwelt liegen. Statt durch enge Gänge zu wandern, schickt uns Outlast 2 in ein recht weitläufiges, ländliches Gebiet, das Scheunen, Maisfelder, Feldwege und Wälder zur Erkundung anbietet.

Einen Vorgeschmack auf dieses neue Spielgefühl lieferte bereits vor einigen Monaten eine erste Demo, die mich allerdings ein wenig enttäuschte. Nun haben die Kollegen von Polygon die Möglichkeit erhalten, etwas länger Hand an Outlast 2 anzulegen und zeigen neue Gameplay-Szenen, die meine Zweifel nach der Demo ein wenig zerstreuen können.

So scheinen beispielsweise die Bewohner der offenen Spielwelt nicht immer nur feindlich gesinnt zu sein und eröffnen uns stattdessen durchaus auch Gesprächsmöglichkeiten, die dabei helfen sollen, den Geheimnissen von Outlast 2 auf den Grund zu gehen.

Außerdem sehen wir einen der geheimnisvollen Zeitsprünge, die uns in bestimmten Spielmomenten in eine völlig andere Realitiät katapultieren, die sich in einer Schule abspielen. Die Kommentatoren nennen diese Spielmomente "Halluzinationen", doch scheint mir noch nicht eindeutig, ob diese Beschreibung wirklich dem gerecht wird, was sich hier tatsächlich abspielt.

Outlast 2 erscheint am 25. April 2017 für PS4, Xbox One und PC.

