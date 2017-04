Red Barrels hat den Launch-Trailer zu Outlast 2 veröffentlicht, der uns mit etlichen verstörenden Szenen auf den Release des kommenden Horror-Titels einstimmt.

Outlast 2 führt uns in recht weitläufige Areale.

Die Macher von Red Barrels präsentieren uns den offiziellen Launch-Trailer zum kommenden Horror-Spiel Outlast 2, der uns mit Folter, blutenden Duschen und mysteriösen Fieslingen aus dem Kornfeld einen kräftigen Schauer über den Rücken jagen will.

In Outlast 2 begleiten wir den Journalisten Blake Langermann und seine Frau Lynn, die mit ihrem Hubschrauber über der Sonora-Wüste in Arizona abstürzen und daraufhin in ein Dorf gelangen, in dem eine sadistische Sekte residiert. Anders als im Vorgänger Outlast, der uns durch eine Heilanstalt schleichen ließ, begeben wir uns diesmal in recht weitläufige, ländliche Areale. Hier könnt ihr euch den Launch-Trailer ansehen:

Outlast 2 erscheint am 25. April 2017 mit einer USK-Freigabe ab 18 für PS4, Xbox One und PC. Fans versuchen derweil, hinter die Bedeutung der Titel einzelner Stücke des offiziellen Soundtracks zu kommen. Falls ihr noch mehr Gameplay zu Outlast 2 inklusive geheimnisvoller Zeitsprünge sehen wollt, dann hier entlang.

