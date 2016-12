... mit der sie offensichtlich eine Beziehung führt. Das sei nur noch mal dazu ergänzt.





Auch wenn Overwatch ganz grob gesagt "nur" ein Shooter ist, so hat sich um das Spiel und die Helden ein riesiges Fandom gebildet, das Geschichten schreibt und Bilder malt.



Ganz beliebt beim Bildermalen und Geschichtenschreiben ist vor allem eines: Wer hat was mit wem?



Während die Fans am aller liebsten gesehen hätten, dass Heldin Tracer mit Widowmaker eine Beziehung führt, hat Blizzard einen neuen Charakter namens Emily eingeführt, der aber immerhin die spekulierte Homosexualität Tracers bestätigt.



Neben Tracers Liebe sehen wir auch wie die anderen Overwatch-Charaktere ihre Weihnachtsfeiertage verbringen... und das könnte - obwohl es nur klitzekleine Hinweise sind - auch wieder Zündstoff für neue Spekulationen und Vermutungen werden!