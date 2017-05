Ein Leak im PlayStation Store verrät, dass das Anniversay Event in Overwatch um 17 Uhr startet.

Das Overwatch-Anniversary-Event startet heute um 17:00 Uhr.

Er war nur kurze Zeit im deutschen PlayStation Store zu finden: Ein Eintrag für das Anniversary-Event in Overwatch samt konkretem Startzeitpunkt. Demzufolge geht das Event am heutigen 23. Mai um 17:00 Uhr deutscher Zeit los. Mittlerweile ist der Eintrag im PS Store nicht mehr zu finden.

Schon länger war bekannt, dass das Anniversary-Event in Overwatch am 23. Mai beginnen sollte, nur die genaue Startzeit hatte bislang gefehlt. Der Shooter von Blizzard feiert in diesen Tagen seinen ersten Geburtstag.

Mehr: Overwatch erhält weitere animierte Kurzfilme

Blizzard hat den Startzeitpunkt bislang weder bestätigt noch dementiert, der PS-Store-Hinweis kann aber trotzdem als handfester und legitimer Hinweis gedeutet werden.

Während des Anniversary Events könnt ihr in Overwatch unter anderem drei neue Arena-Maps spielen, deren Namen bislang noch nicht bekannt sind. Zusätzlich wird es neue Tanz-Emotes und zusätzliche Skins für Zarya, Soldier 76, Pharah und Bastion geben.

Spielt ihr noch fleißig Overwatch?