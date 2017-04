Zwar mag es unwahrscheinlich sein, ausgeschlossen ist es allerdings nicht, dass Blizzards Shooter Overwatch für Nintendo Switch veröffentlicht werden könnte.

Overwatch könnte noch für Nintendo Switch erscheinen

Overwatch Director Jeff Kaplan hat gute und schlechte Nachrichten für Nintendo Switch-Besitzer, die gerne den Blizzard-Shooter auf der neuen Konsole von Nintendo spielen würden: Die Möglichkeit besteht, allerdings scheint es aktuell eher unwahrscheinlich. Trotzdem wolle das Unternehmen für die Option offen sein.

Das Hauptproblem, so Kaplan, sei die Performance der Switch, wie er gegenüber Express (via Gamespot) erklärt. Es wäre eine Herausforderung, das Spiel unter ihren Vorstellungen auf der Nintendo-Hardware zum Laufen zu bringen. Allerdings seien sie immer offen dafür, mögliche Plattformen im Betracht zu ziehen. Um Overwatch auf Nintendo Switch zu ermöglichen, müsste das Studio "die Leistung [der Konsole] noch einmal überprüfen".

Hinzu käme, dass es bereits jetzt eine Herausforderung wäre, Overwatch auf drei Plattformen (PS4, Xbox One und PC) zu unterstützen und simultan zu patchen. Ein Nintendo Switch-Port des Spiels würde das verkomplizieren.

Allerdings sei Jeff Kaplan laut eigener Aussage ein großer Fan der Switch, daher wolle er einen Nintendo-Port nicht ausschließen.

"Ich sage Leuten immer, dass wir sehr aufgeschlossen sind, was die Plattformen angeht, auf denen wir sein könnten. Nur weil wir noch nicht auf einer Plattform sind, heißt das nicht, dass wir sie in Zukunft nicht in Betracht ziehen."

Alle Hoffnung ist also noch nicht verloren für diejenigen, die Overwatch gerne auch unterwegs auf ihrer Switch spielen wollen. Allerdings scheint es nicht so, als würde dieser Wunsch in nächster Zeit erfüllt werden.