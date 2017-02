Gleichberechtigung und Balance sind die Zauberworte, die ihr aus Blizzard heraussprudeln.





"Wir haben beide First-Party-Konsolenhersteller kontaktiert und unsere Sorge über die Nutzung von Maus und Tastatur sowie Eingabeumwandlern auf Konsole ausgedrückt," schreibt Overwatch-Director Jeff Kaplan bei Battle.net.



"Wir haben dafür gestanden und werden auch weiterhin dafür stehen, dass First-Party-Konsolenhersteller entweder Maus und Tastatur und Eingabeumwandler verbieten oder offen und einfach Maus- und Tastatur für alle Spieler erlauben."



"Ich halte euch dazu an, euch an die Hardware-Hersteller zu wenden und eure Sorge (aber bitte auf produktive und respektvolle Weise) auszudrücken."



Kaplan schrieb das in einem Thread, in dem Overwatch-Spieler behaupten auf PS4 und Xbox One Maus und Tastatur über Umwandler wie XIM anzuwenden. Die User wollten dazu ein offizielles Statement von Blizzard haben, ob sie das als Cheating betrachten.



Ob Sony und Microsoft wohl darauf hören werden?