Zum Abschluss des ersten Jubiläums regnet es in Overwatch vom 9. bis zum 13. Juni 2017 die doppelte Menge an Erfahrungspunkten.

Overwatch lohnt sich am Wochenende doppelt

Das Anniversary-Event, das den einjährigen Geburtstag von Overwatch feiert, endet am 12. Juni 2017 und verabschiedet sich mit einem Knall. Wie Blizzard verkündet, regnet es an diesem Wochenende doppelte Erfahrungspunkte auf PS4, Xbox One und dem PC.

Das Double XP-Wochenende zu Overwatch startet am 9. Juni 2017 um 3 Uhr nachts und endet am 13. Juni 2017 um 7 Uhr morgens. Doppelte XP gibt es für die folgenden Dinge (via Mein-MMO):

Im Match verbrachte Zeit

Abschluss eines Matches

Abschluss aufeinanderfolgender Matches

Gewinnen eines Matches

Auffüllen eines Matches als Ersatzspieler

Das Sammeln von Medaillen

Der "erste Sieg des Tages"-Bonus bleibt jedoch bei 1500 XP.

Earn DOUBLE XP this weekend on PC, PlayStation 4, and Xbox One!



The time to act begins June 8: https://t.co/rIHXwTcEmE pic.twitter.com/IVbpIK65so — Overwatch (@PlayOverwatch) June 7, 2017

Durch die doppelte Menge an Erfahrungspunkten haben wir logischerweise auch die Chance, Lootboxen doppelt so schnell freizuschalten.

Ich habe mir Overwatch erst vor einigen Wochen gekauft, bin dank Persona 5 aber noch nicht dazu gekommen, den Shooter auszuprobieren. Die doppelten XP sind wohl die Gelegenheit für mich, Overwatch endlich mal anzuschmeißen.

Wie sieht's bei euch aus: Spielt ihr am Wochenende Overwatch und schnappt euch die doppelten XP?