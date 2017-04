Einige Overwatch-Skins sind derzeit nur in verschiedenen Events freispielbar. Laut Game Director Jeff Kaplan könnte sich das allerdings in der Zukunft ändern.

Overwatch lockt euch derzeit im Rahmen des Uprising-Events mit exklusiven Skins.

Exklusive Event-Skins sind so manchem Overwatch-Spieler ein Dorn im Auge. Aktuell findet beispielsweise das Uprising-Event statt, das Teilnehmern noch bis zum 1. Mai die Möglichkeit bietet, in exklusiven Event-Lootboxes unter anderem Skins und Sprays zu erhalten, die nur während des laufenden Events verfügbar sind. Danach besteht erst einmal keine Möglichkeit mehr, diese Items auf regulärem Weg zu erhalten - viele Spiele ärgert das.

Parallel dazu findet derzeit ein Crossover-Event mit Blizzards MOBA Heroes of the Storm statt, bei dem Overwatch-Spieler nach einigen absolvierten Runden weitere exklusive Skins für die Helden D.Va und Genji freischalten können. Für alle, die aus welchem Grund auch immer an dieser Aktion nicht teilnehmen können, hatte Game Director Jeff Kaplan nun allerdings gute Nachrichten: Offenbar werde irgendwann in der Zukunft die Möglichkeit bestehen, bis dahin exklusive Event-Skins auch in regulären Lootboxes oder im Ingame Shop direkt zu kaufen.

Wann genau das allerdings der Fall sein wird bleibt offen - trotzdem ein Trost für all jene, die kein Glück oder nicht genügend Zeit während der einzelnen Events hatten.

Was haltet ihr von den exklusiven Events?