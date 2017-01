Jap, es gab im Vorfeld zahlreiche Leaks, aber die wurden auf AreaGames gekonnt ignoriert.

Warum? Damit ihr jetzt nur die echten und vor allem korrekten Informationen erhaltet:

Ab sofort steht das Jahr des Hahns-Events in Overwatch für euch bereit und erlaubt es euch in den nächsten drei Wochen über 100 neue kosmetische Items wie Skins zu sammeln, einen neuen Modus zu spielen und auf der Lijiang Tower-Map ein Feuerwerk zu erleben.



Der saisonale Modus heißt "Hol den Hahn" und wird von Blizzard wie folgt beschrieben:



"In Hol den Hahn treten Teams auf Lijiang Tower gegeneinander an und versuchen, sich die gegnerische Flagge zu holen, während das andere Team das gleiche Ziel verfolgt. In diesem rasanten Brawl müssen Spieler kreative Teamzusammenstellungen finden und einen Kader bilden, der sowohl auf Geschwindigkeit in der Offensive als auch auf Stabilität in der Defensive ausgelegt ist."



Na dann mal ran an den Hahn! ... zugegeben, der war miserabel.