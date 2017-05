Am kommenden Wochenende könnt ihr Blizzards Multiplayer-Shooter Overwatch gratis auf PC, PS4 und Xbox One spielen. Dieses Angebot überschneidet sich praktischerweise mit dem derzeit laufenden Anniversary-Event.

Overwatch ist dieses Wochenende gratis spielbar.

Wer bisher den anhaltenden Hype um Blizzards Multiplayer-Shooter nicht verstanden hat, der kann sich am kommenden Wochenende selbst ein Bild machen: Vom 26. bis 30. Mai 2017 könnt ihr Overwatch gratis auf PC, PS4 oder Xbox One herunterladen und spielen.

Diese Aktion überschneidet sich praktischerweise mit dem aktuell laufenden Anniversary-Event, das den einjährigen Geburtstag des Spiels feiert. Noch bis zum 12. Juni könnt ihr eine ganze Reihe exklusiver Skins, Tänze und anderen, hübschen Kram freischalten. Welche Skins euch genau erwarten, könnt ihr in unserer Bildergalerie herausfinden.

Doch nicht nur wegen dieser zeitexklusiven Inhalte lohnt es sich gerade mehr als sonst, einen Blick in die Welt von Overwatch zu werfen. In drei Tagen endet die aktuelle Ranked Season des Spiels und wird nach einer kurzen Pause in eine neue Runde starten. Anfänger, die erst dieses Wochenende ihre Begeisterung an Overwatch entdecken, haben also ausreichend Zeit, sich ihre ersten Sporen in den Quick Matches zu verdienen, bis sie pünktlich mit allen anderen Spielen in die neue Season starten, die vermutlich schon in der ersten Juni-Woche beginnen wird.

Viel Spaß!