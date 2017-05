Wer Overwatch bisher noch nicht gespielt hat, kann das demnächst nachholen und den Shooter von Blizzard auf PS4, Xbox One und PC kostenlos testen.

Overwatch lädt zum Gratiswochenende auf PS4, Xbox One und PC ein.

Vom 23. Mai bis zum 12. Juni feiert Overwatch seinen Jahrestag mit dem Anniversary Event. Doch damit noch nicht genug. Auch diejenigen, die bisher noch nicht auf die kunterbunten Schlachtfelder von Blizzards Shooter gezogen sind, dürfen mitfeiern. Wie Blizzard nun mitteilte, wird es im selben Zeitraum ein Gratiswochenende für PS4, Xbox One und PC geben.

Das Gratiswochenende von Overwatch beginnt am 26. Mai 2017 um 20:00 Uhr MESZ und endet am 30. Mai 2017 um 8:59 Uhr MESZ und gibt euch die Möglichkeit, einen Blick auf das Erfolgsspiel zu werfen, das seit letztem Jahr Spieler auf allen Plattformen begeistert. Wer Overwatch spielen möchte, benötigt allerdings eine Mitgliedschaft bei PS Plus beziehungsweise Xbox Live Gold, da es sich um einen Online-Multiplayer-Titel handelt.

Um das Gratiswochenende zu nutzen, müsst ihr euch lediglich im Shop eurer Lieblingskonsole anmelden und dort nach Overwatch suchen. Auf PS4 wird euch dann gleich Overwatch-Gratiswochenende bei den Ergebnissen angezeigt, auf Xbox One müsst ihr Overwatch: Game of the Year Edition und dann Gratiswochenende auswählen. Dann nur noch herunterladen und schon kann es losgehen.

Konkrete Details zum Anniversary Event von Overwatch oder weiteren möglichen Aktionen zur Feier der Veröffentlichung gibt es noch nicht.