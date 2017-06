Auf die Server von Overwatch rast ein neuer Patch zu, der nicht nur spürbare Balance-Änderungen, sondern auch eine neue Karte vorstellen wird. Außerdem trifft Blizzard in Bezug auf die exklusiven Skins des Spiels eine womöglich weitreichende Entscheidung.

Overwatch drückt uns schon bald einen neuen Patch in die Hände.

Patch 1.12 heißt das nächste Update für Blizzards Multiplayer-Shooter Overwatch, der nun auf den Testservern ausprobiert werden kann. In dem Patch stecken nicht nur zahlreiche kleinere Balance-Änderungen, sondern auch eine komplett neue Map namens "Horizon Mondkolonie". Sie ist ein wichtiger Schauplatz des Wissenschaftler-Gorillas Winston, der dort von seinem Ziehvater aufgezogen wurde, bis es zu einem schrecklichen Zwischenfall kam.

Der besondere Twist der Map ist dabei die an einigen Stellen verminderte Schwerkraft, die interessante Auswirkungen auf das Gameplay hat. Außerdem ist die Karte an allen Punkten möglichst offen gehalten, um Angriffe aus allen Richtungen zu ermöglichen. Bei den Kollegen von GameSpot könnt ihr euch die Map schon einmal in Aktion ansehen.

In die umfangreichen Patch Notes hat sich auch eine kleine Randbemerkung geschlichen, die uns kurz zum Aufhorchen brachte. Die ehemals exklusiven Skins Officer D.va und Oni Genji können dank des neuen Patches in regulären Lootboxes gefunden werden.

Ursprünglich waren diese Skins nur verfügbar, wenn Overwatch-Spieler anlässliches eines dreiwöchigen Events eine Reihe von Matches in Blizzards Moba Heroes of the Storm absolvierten - eine Voraussetzung, die Konsolenspieler nicht erfüllen konnten und die sich sicherlich nun am meisten über diese Neuigkeit freuen dürften. Unklar aber spannend ist die Frage, ob diese Regelung auch für andere exklusive Skins übernommen wird oder es sich hier um eine Ausnahme handelt.

Welcher ist euer liebster Overwatch-Held oder Heldin?