Selbst wenn man mal die Free-to-Play-Spiele außen vor lässt, hatte der digitale Markt auf dem PC ein ziemlich gutes Jahr.





Und Overwatch hat dabei die beste Performance abgelegt, wie SuperData Research festgestellt hat. Demnach hat Overwatch sogar Counter-Strike: Global Defensive und Minecraft übertroffen!



Overwatch generierte 585,6 Millionen US-Dollar und macht damit 10% des gesamten Premium PC-Markts aus, der 5,4 Milliarden US-Dollar wert ist. In Europa genießt der PC-Markt den Löwenanteil und spielte dort 2,7 Milliarden US-Dollar ein, gefolgt von Nordamerika mit 1,8 Milliarden US-Dollar.



Bemerkenswert ist noch, dass Overwatch die neueste Erscheinung aller Spiele in der Liste ist, heißt also, dass der Blizzard-Shooter die kürzeste Zeitspanne aller Titel hatte, um den Top-Spot zu belegen.



Das hier sind die Top 5 der kostenpflichtigen PC-Spiele, die 2016 am meisten Geld einspielten:





Overwatch – 585,6 Millionen US-Dollar

– Counter-Strike: Global Offensive – 257,2 Millionen US-Dollar

– Guild Wars 2 – 91,0 Millionen US-Dollar

– Minecraft – 88,7 Millionen US-Dollar

– Fallout 4 – 74,9 Millionen US-Dollar

Overwatch schaffte es allerdings nicht in die Top 5 der umsatzstärksten Konsolenspiele.