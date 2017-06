Die menschliche Natur macht auch vor Overwatch nicht halt und so müssen sich täglich zahllose Spieler mit sogenannten Throwern und Leavern - oder einfach Spielverderbern - herumschlagen. Blizzard will deswegen nun den Strafkatalog erweitern und härter durchgreifen.

Auch Tracer freut sich über das wachende Auge von Blizzard.

Der ungebrochene Erfolg von Overwatch hat Blizzards Multiplayer-Spiel mittlerweile in seine fünfte Season geführt - eine Zeitrechnung, die vor allem für kompetitive Spieler interessant ist. Zum fünften Mal also kämpfen Fans Match für Match um die wertvollen Skillrating-Punkte, um in den Ligen aufzusteigen und am Ende einer Saison möglichst viele Belohnungen einstreichen zu können. Die Anspannung ist hoch, die Nerven liegen oftmals blank - und manch eine Spielerseele zerbricht dann eben doch an dem Druck.

Aus diesem Klima heraus kommt es dann zu Situationen, die nicht selten im frustrierten Abbrechen, Verlassen oder bewussten Sabotieren eines Matches enden. Diese Thrower beziehungweise Leaver sind ihren Mitspielern natürlich ein Dorn im Auge, die dann unter erschwerten Bedingungen versuchen müssen, doch noch den Sieg einzutüten.

Blizzard erfährt über das mittlerweile ausgebaute Report-System täglich von Vorfällen wie diesen und hat nun in der Gestalt von Game Director Jeff Kaplan im offiziellen Forum erklärt, dass sie nicht nur weiterhin gewissenhaft jedem Report nachgehen, sondern auch an neuen Strafen arbeiten. So sollen bald Spieler, die in vergangenen Season mehrfach gebannt wurden, ab einem bestimmten Zeitpunkt permanent und ausnahmslos von den gewerteten Ranglistenspielen ausgeschlossen werden. Der Geruch von Perma-Bann liegt in der Luft!

Begegnet ihr in Overwatch vielen Throwern und Leavern? Oder hattet ihr bisher Glück?