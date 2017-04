In einem neuen Video kündigt Schauspieler Terry Crews an, dass er mit einer "großen, großen Überraschung" auf der E3 sein würde. Bestätigen sich nun die Gerüchte um den Overwatch-Charakter Doomfist?

Erfahren wir auf der E3 2017 endlich, ob Terry Crews zu Doomfist wird?

Die Spekulationen um Terry Crews Doomfist wollen kein Ende nehmen. War es gerade erst wieder etwas ruhiger geworden in der Overwatch-Gerüchteküche, tauchte nun ein neues Video (via Mein MMO) von dem Brooklyn Nine-Nine-Schauspieler auf, das erneut Hoffnungen wach werden lässt, eine Doomfist-Ankündigung stünde kurz bevor:

In dem kurzen Clip (ab Minute 0:18) kündigt Terry Crews an, dass er dieses Jahr im Juni auf der Spielemesse E3 sein würde – mit einer "großen, großen Überraschung" im Gepräck. Welche das sein könnte? Nun, nachdem im Hintergrund Blizzards Shooter Overwatch zu sehen ist und er mit einem Lachen verkündet, dass wir alle wüssten, worum es geht, können wir es uns in der Tat denken. Oder zumindest weiter hoffen.

Mehr: Overwatch - Blizzard stellt mögliche nächste Heldin vor — und es ist nicht Doomfist

Teaser und Hinweise gab es über die vergangenen Monate hinweg immerhin genug, dass Terry Crews Doomfist sprechen könnte. Dass er es selbst auch möchte und wie gut er sich dabei machen würde, das zeigte er bereits in einem Video.

Spätestens im Juni werden wir es erfahren, wenn die E3 2017 vom 13. bis 15. Juni in Los Angeles stattfindet.

Glaubt ihr, Terry Crews könnte auf der E3 als Doomfist vorgestellt werden? Oder handelt es sich bei dem Teaser um etwas anderes?