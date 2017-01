Vielleicht ein bisschen überdramatisiert ausgedrückt, aber ernsthaft: Wer bekommt schon drei legendäre Gegenstände ein einer Lootbox?

Ein Overwatch-Spieler hatte tatsächlich genau dieses Glück gleich drei legendäre Gegenstände (orange/goldfarben) plus ein episches Item (lilafarben) in seiner Winter-Lootbox vorzufinden - und darunter sogar noch saisonale Outfits!

Lootboxen erhaltet ihr in Overwatch, wenn ihr ein neues Level erreicht. Und anlässlich des Weihnachts-Events, das in Overwatch abgehalten wurde, erhielten die Spieler außerdem solche Boxen, wenn sie in den saisonalen Arcade-Modi teilgenommen haben - pro drei Gewinne gab es eine Box.



Das Winter Wonderland-Event ist leider seid gestern vorüber... solltet ihr also auch auf so einen massiven Gewinn gehofft haben, dann seid ihr zu spät dran.