Paladins: Champions of the Realm, Hi-Rezs teambasierter Multiplayer-Shooter, steht ab sofort als Free2Play-Spiel für PS4 und Xbox One zum Download bereit. Der Titel landete bereits am 2. Mai 2017 im PlayStation Store sowie im Xbox Store.

Paladins befindet sich immer noch in der Beta, ihr könnt trotzdem schon kostenlos losspielen - insofern ihr ein Abo für PS Plus oder Xbox Live Gold habt.

Seit der Beta im November 2016 konnte der Shooter auf dem PC 8,5 Millionen Spieler verbuchen. Auf Steam gibt's inzwischen über 100.000 Spieler-Reviews, die im Schnitt "sehr positiv" ausfallen. Falls euch der Overwatch-ähnliche Look anspricht, probiert Paladins einfach mal aus.

Werdet ihr euch Paladins herunterladen?